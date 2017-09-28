Школьный проект - «Радио-11Б»

28.09.2017 20:42:31 (GMT+12)

Существует мнение о том, что современные молодые люди ничем не интересуются, живут только для того, чтобы потреблять. Но это не так. На Камчатке живет огромное количество умных, разносторонних и интересных ребят. Наша молодежь не стоит на месте, активно развивается, её жизнь яркая и насыщенная. У парней и девушек много увлечений. Мне удалось поговорить с одним из представителей нашей молодежи, учеником средней школы № 33 г. Петропавловска-Камчатского, активистом и волонтером, победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников-2017 и олимпиады «Океан Знаний» от ДВФУ Иваном Исляевым.



Парень является редактором, а также будущим руководителем образовательного интернет-проекта «Радио-11Б», созданного для поддержки олимпиадного движения Камчатки.



«Этот паблик в социальной сети ВКонтакте был создан Александрой Новаковой, сейчас студенткой московского физико-технического института. Предназначался он для общения в тесном кругу одноклассников и знакомых. Однако позже было решено распространить контент на более широкую аудиторию», - рассказал Исляев. «Тематика проекта — ученическая и школьно-олимпиадная деятельность. Пока говорить об успехах рано: у страницы всего 250 подписчиков, но бросать существующий уже не первый год проект ребятам не хочется», - добавил он.



Иван поделился идеями насчет развития паблика, которые нацелены на привлечение новой аудитории и расширение контента. «Радио-11Б» станет более лаконичным, информативным и интересным. Например, в дни, свободные от важных событий, можно будет просто скидывать задания различных олимпиад или учебные пособия.



На вопрос «откуда вы получаете информацию?» парень ответил, что самые интересные новости появляются с места событий. А ещё приходится использовать сайты молодёжных организаций и разговаривать с устроителями различных мероприятий.



По его словам, у администрации «Радио-11Б» есть необычная черта: она акцентирует внимание на деталях, которые порой остаются не заметными для массового пользователя. Например, какого цвета будут приглашения на вручение наград Всероссийской олимпиады школьников, или какими будут галстуки в летнем профильном лагере «Эврика-2017».



Исляев является не только олимпиадником и редактором «Радио-11Б». Он активно занимается волонтерской деятельностью.



«Я участвовал в акции «Георгиевская ленточка», помогал в проведении мероприятий, приуроченных Дню Победы, а также принимал участие в акциях школьного волонтерского объединения «Волна», при том, что сам в него не вхожу. К сожалению, в этом учебном году на волонтерскую деятельность времени совсем не останется, так как этот класс выпускной. Впереди меня ждет ЕГЭ. Я должен готовиться», - поделился Иван.



Молодой активист еще не знает, куда он будет поступать после окончания школы, какую профессию будет получать. Его интересуют сразу несколько направлений: юриспруденция, международные отношения и лингвистика. В самое ближайшее время Исляев обещал определиться со специальностью.



Майя АВЕРЬЯНОВА,

студия журналистики «Окно в мир»

Школы юных литературных дарований.