Происшествия на дорогах края

28.09.2017 19:46:00 (GMT+12)

27 сентября на территории Камчатского края зарегистрировано 24 столкновения без пострадавших и два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и два человека получили различные травмы.



Выявлены три водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё двое от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены восемь пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено семь единиц автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.



В 17:00 на 118 километре автодороги Мильково – Ключи – Усть Камчатск 56-летний елизовчанин, управляя автомашиной «Тойота Тойо Айс», двигаясь по направлению в с. Мильково, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний пассажир «Тойоты» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель с различными травмами госпитализирован в хирургическое отделение мильковской районной больницы.



В 21:20 напротив дома № 63А на проспекте Победы в г. Петропавловске-Камчатском 30-летний житель краевой столицы, управляя автобусом «ДЭУ», совершил наезд на пешехода, 33-летнюю гражданку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его прямой видимости. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения, с различными травмами её госпитализировали в травматологическое отделение камчатской краевой больницы.





