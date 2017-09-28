Сельские страсти

28.09.2017 19:43:12 (GMT+12)

Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой за совершение особо тяжких преступлений против жизни и здоровья 47-летней жительницы села Эссо (освободилась из колонии в декабре 2016 года). Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).



По данным следствия, 23 июля 2017 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире вместе с сожителем и 39-летней потерпевшей, из чувства ревности, полагая, что последняя оказывала излишние знаки внимания её сожителю, воспользовавшись тем, что сожитель вышел из комнаты, взяла топор, подошла к потерпевшей лежащей на кровати, и с целью убийства, желая нанести удар топором в область головы, с силой нанесла один удар, однако из-за состояния алкогольного опьянения по голове не попала, а нанесла удар по шее женщины, причинив ей рубленую рану, после чего с целью убийства попыталась нанести еще удар в область головы потерпевшей, однако не смогла довести свои преступные действия до конца, поскольку потерпевшая увернулась от удара. Дальнейшие преступные действия обвиняемой пресечены ее сожителем, вернувшимся на крики потерпевшей, а также своевременно оказанной медицинской помощью.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.







Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя

следственного управления





