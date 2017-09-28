28.09.2017 19:41:20 (GMT+12)
Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы поселка Козыревск. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).
По данным следствия, в августе 2017 года, подозреваемая прибыла в пункт полиции № 8 в поселке Ключи и будучи предупрежденной об уголовной ответственности за ложный донос, сообщила заведомо ложные сведения о том, что житель поселка Ключи, находясь в лесном массиве, на расстоянии примерно около 14 километров от поселка Козыревск пытался ее изнасиловать.
Вместе с тем, следствием достоверно установлено, что никаких действий, направленных на покушение на изнасилование данной женщины житель поселка Ключи не совершал.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Наиболее строгим наказанием за данное преступление является лишение свободы на срок до 3-х лет.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя
следственного управления
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