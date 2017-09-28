Один взлом и одни "похороны"

28.09.2017 19:38:45 (GMT+12)
33-летний житель Петропавловска-Камчатского стал жертвой интернет-мошенников.
В социальной сети «ВКонтакте» к нему обратилась знакомая по имени Вика с просьбой одолжить денег на похороны отца.
Отзывчивый к чужой беде мужчина вначале безуспешно пытался дозвониться до своей знакомой, однако абонент был недоступен, а затем перевел на указанный в переписке номер банковского счета пять тысяч рублей.
О том, что стал жертвой мошенников, гражданин узнал через пару дней, когда ему позвонила сама Вика. Девушка рассказала, что находилась за городом и не сразу обнаружила о том, что ее страница в соцсети взломана, а от ее имени злоумышленники делали рассылку сообщений друзьям.
По данному факту полиция проводит проверку.
УМВД России по Камчатскому краю напоминает, взлом страниц в социальных сетях является одним из распространенных видов интернет-мошенничеств. Если знакомые просят вас в Интернете пополнить счет мобильного телефона или перевести деньги на банковскую карту, обязательно свяжитесь с ними лично.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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