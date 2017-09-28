Смертельные качели

28.09.2017 19:32:20 (GMT+12)

Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки, жительницы села Ачайваям Олюторского района, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Тело девочки обнаружено днем 23 сентября 2017 года на территории посадочной площадки Ачайваям ФКП «Аэропорты Камчатки».



По предварительным данным ребенок зацепилась шеей за прорезиненную веревку, оставшуюся от бывшей детской качели, закрепленной на дереве.



Смерть девочки наступила в результате механической асфиксии



В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, кроме того, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления, а также лиц, ответственных за безопасность при нахождении посторонних лиц на территории посадочной площадки.

Расследование уголовного дела продолжается.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя

следственного управления





