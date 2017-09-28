Не работая, заработали!

28.09.2017 19:28:07 (GMT+12)
Прокуратура Тигильского района Камчатского края провела проверку соблюдения трудовых права работников образовательных организаций Тигильского муниципального района, в том числе прав на оплату труда.
Выясняя, не нарушаются ли права работников муниципального бюджетного образовательного учреждения «Тигильская средняя общеобразовательная школа», прокуратура вскрыла там факты оплаты труда двум сотрудникам в те дни, когда они фактически отсутствовали на работе.
Согласно официальному документу - табелю учета рабочего времени за декабрь 2016 и январь 2017 года один из педагогов 22, 23 декабря, 9 и 10 января с учетом совмещения должностей отработал по 8-9 часов, второй сотрудник 9 и 10 января 2017 года трудился 9 и 12 часов соответственно.
Эти записи табеля опровергаются данным авиационного предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров до села Тигиль. По информации перевозчика о вылетах и прилетах пассажиров двое названных сотрудников школы в указанные дни находились за пределами района.
Используя служебное положение, заместитель директора школы, временно исполняющая обязанности руководителя, внесла в официальный документ (табель) недостоверные сведения, послужившие основанием для начисления и выплаты работникам из бюджета муниципального образования заработной платы на сумму свыше 50 тысяч рублей.
Учитывая, что в действиях должностного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ (служебный подлог), материалы проверки в порядке статьи 37 УПК РФ направлены прокурором района в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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