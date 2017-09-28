Камчатка, 28 сентября: итоги дня

28.09.2017 18:43:26 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Рейсовый автобус в столице Камчатки наехал на женщину, пострадавшая в больнице



Под суд пойдет жительница Камчатки, пытавшаяся зарубить соперницу топором



С отвертками и шокерами ходят в суды жители Камчатки



Под статью попала жительница Камчатки, солгав о попытке ее изнасиловать



В столице Камчатки перепишут опасные «недострои»



Осенние страсти: На Камчатке ищут водителя, открывшего стрельбу по автомобилю «Land Cruiser Prado» своих знакомых



Камчатские власти отправят 26 тонн овощей землякам, чей урожай сгубил паводок



Детсады и школы Петропавловска в межсезонье согреют электрокотлы



Учителя на севере Камчатки получали деньги за фиктивную работу – прокуратура



В аэропорту на севере Камчатки нашли мертвую 10-летнюю девочку



Мощный циклон идет на Камчатку



Китайцы заинтересовались на Камчатке переработкой отходов и туризмом



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Плакаты к митингу в защиту «Матильды» оформит художник Денис Лопатин.



На Камчатке пьяная женщина из ревности ударила соперницу топором.



На Камчатке разыскивают водителя, который открыл стрельбу на дороге.



Стелу на площади Дзержинского в Петропавловске раскрасят в красно-зеленый цвет.



«Красота и разруха»: известный блогер поделился впечатлениями о Камчатке.



Новость о назначении Яровой губернатором назвали фейком.



В камчатском правительстве прокомментировали инцидент с Александром Ивановым



В северном селе Камчатки руководителя школы подозревают в служебном подлоге.



В аэропорту на Камчатке нашли мертвой 10-летнюю девочку.



На Камчатке борца с коррупцией не пустили в краевое правительство.



МЧС: циклон принесет на Камчатку сильные осадки и усиление ветра.



Житель Вилючинска считает, что не украл, а нашел автоприцеп пенсионера.



На Камчатке задолженность по зарплате превышает 70 миллионов рублей.



Двое студентов из Вилючинска украли у бизнесмена 100 килограммов алюминия.



Камчатцев приглашают на творческую встречу с художницей Кристиной Саушкиной.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



23-летний парень погиб в аварии на камчатской трассе. Водитель Toyota Toyoace не справился с управлением и съехал в кювет.



МЧС: Приближающийся к берегам Камчатки циклон охватит большинство районов полуострова. Атмосферный вихрь принесёт собой ливневые дожди и штормовой ветер.



В Петропавловске водитель автобуса Daewoo сбил 33-летнюю женщину. ДТП произошло на проспекте Победы. Список «проблемных» объектов формируется в столице Камчатки



Мэрия призывает горожан сообщать об опасных «недостроях» и заброшенных зданиях на территории Петропавловска.



Житель Петропавловска сдал на металлолом чужую машину. Владелец оценил ущерб в 300 тысяч рублей.



На Камчатке подвели итоги первого года подключения полуострова к «большому интернету».В среднем трафик вырос в 15 раз, а пропускная способность канала увеличилась до 100 Мбит в секунду.



Житель Петропавловска заплатил за похороны живого папы своей знакомой. По данному факту камчатская полиция проводит проверку.



В Петропавловске в 2018 году благоустроят площадь Дзержинского. «Пограничный столб» собираются покрасить в красно-зеленые цвета, а также на нем разместят гербы Советского Союза и Росси...



Жителям северных районов Камчатки, пострадавших от паводка, отправят гуманитарную помощь. Им привезут около 26 тонн картофеля, моркови, капусты и свеклы.



Очевидцы: Водитель Toyota Mark II стрелял по машине Toyota Land Cruiser Prado. Камчатские полицейские проводят проверку.



На территории аэропорта в Камчатском крае обнаружили тело 10-летней девочки. По предварительной информации, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

