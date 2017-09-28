Камчатка, 28 сентября: итоги дня

28.09.2017 18:43:26 (GMT+12)

Камчатка, 28 сентября: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

Рейсовый автобус в столице Камчатки наехал на женщину, пострадавшая в больнице

Под суд пойдет жительница Камчатки, пытавшаяся зарубить соперницу топором

С отвертками и шокерами ходят в суды жители Камчатки

Под статью попала жительница Камчатки, солгав о попытке ее изнасиловать

В столице Камчатки перепишут опасные «недострои»

Осенние страсти: На Камчатке ищут водителя, открывшего стрельбу по автомобилю «Land Cruiser Prado» своих знакомых

Камчатские власти отправят 26 тонн овощей землякам, чей урожай сгубил паводок  

Детсады и школы Петропавловска в межсезонье согреют электрокотлы  

Учителя на севере Камчатки получали деньги за фиктивную работу – прокуратура  

В аэропорту на севере Камчатки нашли мертвую 10-летнюю девочку

Мощный циклон идет на Камчатку

Китайцы заинтересовались на Камчатке переработкой отходов и туризмом  

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

Плакаты к митингу в защиту «Матильды» оформит художник Денис Лопатин.

На Камчатке пьяная женщина из ревности ударила соперницу топором.

На Камчатке разыскивают водителя, который открыл стрельбу на дороге.

Стелу на площади Дзержинского в Петропавловске раскрасят в красно-зеленый цвет.

«Красота и разруха»: известный блогер поделился впечатлениями о Камчатке.

Новость о назначении Яровой губернатором назвали фейком.

В камчатском правительстве прокомментировали инцидент с Александром Ивановым

В северном селе Камчатки руководителя школы подозревают в служебном подлоге.

В аэропорту на Камчатке нашли мертвой 10-летнюю девочку.

На Камчатке борца с коррупцией не пустили в краевое правительство.

МЧС: циклон принесет на Камчатку сильные осадки и усиление ветра.

Житель Вилючинска считает, что не украл, а нашел автоприцеп пенсионера.

На Камчатке задолженность по зарплате превышает 70 миллионов рублей.

Двое студентов из Вилючинска украли у бизнесмена 100 килограммов алюминия.

Камчатцев приглашают на творческую встречу с художницей Кристиной Саушкиной.

●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

23-летний парень погиб в аварии на камчатской трассе. Водитель Toyota Toyoace не справился с управлением и съехал в кювет.

МЧС: Приближающийся к берегам Камчатки циклон охватит большинство районов полуострова. Атмосферный вихрь принесёт собой ливневые дожди и штормовой ветер.

В Петропавловске водитель автобуса Daewoo сбил 33-летнюю женщину. ДТП произошло на проспекте Победы. Список «проблемных» объектов формируется в столице Камчатки

Мэрия призывает горожан сообщать об опасных «недостроях» и заброшенных зданиях на территории Петропавловска.

Житель Петропавловска сдал на металлолом чужую машину. Владелец оценил ущерб в 300 тысяч рублей.

На Камчатке подвели итоги первого года подключения полуострова к «большому интернету».В среднем трафик вырос в 15 раз, а пропускная способность канала увеличилась до 100 Мбит в секунду.

Житель Петропавловска заплатил за похороны живого папы своей знакомой. По данному факту камчатская полиция проводит проверку.

В Петропавловске в 2018 году благоустроят площадь Дзержинского. «Пограничный столб» собираются покрасить в красно-зеленые цвета, а также на нем разместят гербы Советского Союза и Росси...

Жителям северных районов Камчатки, пострадавших от паводка, отправят гуманитарную помощь. Им привезут около 26 тонн картофеля, моркови, капусты и свеклы.

Очевидцы: Водитель Toyota Mark II стрелял по машине Toyota Land Cruiser Prado. Камчатские полицейские проводят проверку.

На территории аэропорта в Камчатском крае обнаружили тело 10-летней девочки. По предварительной информации, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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