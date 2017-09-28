Камчатка, 28 сентября: итоги дня

28.09.2017 18:43:26 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
Рейсовый автобус в столице Камчатки наехал на женщину, пострадавшая в больнице
Под суд пойдет жительница Камчатки, пытавшаяся зарубить соперницу топором
С отвертками и шокерами ходят в суды жители Камчатки
Под статью попала жительница Камчатки, солгав о попытке ее изнасиловать
В столице Камчатки перепишут опасные «недострои»
Осенние страсти: На Камчатке ищут водителя, открывшего стрельбу по автомобилю «Land Cruiser Prado» своих знакомых
Камчатские власти отправят 26 тонн овощей землякам, чей урожай сгубил паводок
Детсады и школы Петропавловска в межсезонье согреют электрокотлы
Учителя на севере Камчатки получали деньги за фиктивную работу – прокуратура
В аэропорту на севере Камчатки нашли мертвую 10-летнюю девочку
Мощный циклон идет на Камчатку
Китайцы заинтересовались на Камчатке переработкой отходов и туризмом
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
Плакаты к митингу в защиту «Матильды» оформит художник Денис Лопатин.
На Камчатке пьяная женщина из ревности ударила соперницу топором.
На Камчатке разыскивают водителя, который открыл стрельбу на дороге.
Стелу на площади Дзержинского в Петропавловске раскрасят в красно-зеленый цвет.
«Красота и разруха»: известный блогер поделился впечатлениями о Камчатке.
Новость о назначении Яровой губернатором назвали фейком.
В камчатском правительстве прокомментировали инцидент с Александром Ивановым
В северном селе Камчатки руководителя школы подозревают в служебном подлоге.
В аэропорту на Камчатке нашли мертвой 10-летнюю девочку.
На Камчатке борца с коррупцией не пустили в краевое правительство.
МЧС: циклон принесет на Камчатку сильные осадки и усиление ветра.
Житель Вилючинска считает, что не украл, а нашел автоприцеп пенсионера.
На Камчатке задолженность по зарплате превышает 70 миллионов рублей.
Двое студентов из Вилючинска украли у бизнесмена 100 килограммов алюминия.
Камчатцев приглашают на творческую встречу с художницей Кристиной Саушкиной.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
23-летний парень погиб в аварии на камчатской трассе. Водитель Toyota Toyoace не справился с управлением и съехал в кювет.
МЧС: Приближающийся к берегам Камчатки циклон охватит большинство районов полуострова. Атмосферный вихрь принесёт собой ливневые дожди и штормовой ветер.
В Петропавловске водитель автобуса Daewoo сбил 33-летнюю женщину. ДТП произошло на проспекте Победы. Список «проблемных» объектов формируется в столице Камчатки
Мэрия призывает горожан сообщать об опасных «недостроях» и заброшенных зданиях на территории Петропавловска.
Житель Петропавловска сдал на металлолом чужую машину. Владелец оценил ущерб в 300 тысяч рублей.
На Камчатке подвели итоги первого года подключения полуострова к «большому интернету».В среднем трафик вырос в 15 раз, а пропускная способность канала увеличилась до 100 Мбит в секунду.
Житель Петропавловска заплатил за похороны живого папы своей знакомой. По данному факту камчатская полиция проводит проверку.
В Петропавловске в 2018 году благоустроят площадь Дзержинского. «Пограничный столб» собираются покрасить в красно-зеленые цвета, а также на нем разместят гербы Советского Союза и Росси...
Жителям северных районов Камчатки, пострадавших от паводка, отправят гуманитарную помощь. Им привезут около 26 тонн картофеля, моркови, капусты и свеклы.
Очевидцы: Водитель Toyota Mark II стрелял по машине Toyota Land Cruiser Prado. Камчатские полицейские проводят проверку.
На территории аэропорта в Камчатском крае обнаружили тело 10-летней девочки. По предварительной информации, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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