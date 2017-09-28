Андрей Стуков: краевые депутаты думают, как в межсезонье обеспечить теплом школы и детские сады Камчатки

28.09.2017 14:06:01 (GMT+12)

Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Стуков за день до начала отопительного сезона в краевой столице посетил детский сад №2 Петропавловска-Камчатского, чтобы проверить итоги работы пилотного проекта создания комфортных температурных условий в межотопительный период.



Еще будучи депутатами Петропавловск-Камчатской городской Думы, Андрей Стуков и Татьяна Ткаченко стали инициаторами пилотного проекта: за счет средств городского бюджета в детском саду №58 был установлен электрический котел, а в детском саду №2 полный замкнутый цикл системы погодного регулирования вместе с электрокотлом. «Электрокотел подает горячую воду в систему отопления детского сада в межсезонье, что позволяет создать комфортную температуру, а в ходе отопительного сезона система погодного регулирования помогает избежать «перетопов». Ежегодно в преддверии отопительного сезона руководители дошкольных учреждений сталкиваются с одной и той же проблемой – низкая температура и, как следствие, некомфортные условия для детей. Попросту, ребятишки наши мерзнут. К примеру, только в микрорайоне Северо-Восток в сентябре в школах №40 и 42 из-за холода были сокращены уроки до 35 минут. По сути, руководители образовательных учреждений находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, они должны соблюсти комфортный температурный режим, а с другой - нормы пожарной безопасности, которые категорически запрещают пользоваться переносными отопительными приборами в детских учреждениях. Сегодня мы увидели, что система сработала эффективно. На дополнительную электроэнергию для работы системы отопления в сентябре учреждение затратило 125 тыс рублей, при этом за счет климат-контроля в отопительный период было сэкономлено порядка 300 тысяч рублей. То есть весь холодный сентябрь ребятишки были в тепле и уюте, а бюджет при этом сэкономил средства», - сказал Андрей Стуков.



Заведующая детским садом Наталья Сергеюк подтвердила, что холодный для всех сентябрь в детском саду №2 был теплым и комфортным. «Благодаря активной работе депутатов Законодательного Собрания Камчатского края на базе нашего учреждения эффективно функционирует узел погодного регулирования температурного режима и отопительная система, предназначенная для работы в межсезонье. За год функционирования узла мы ощутили все преимущества его использования. Перед началом отопительного сезона, как правило, ощущается пик заболеваемости простудными заболеваниями, чего в этом году у нас не происходит, посещаемость высокая. Как только в конце августа началось ощутимое похолодание на улице, мы запустили это оборудование. Дети у нас в комфортной легкой одежде, температурный режим соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам – 22-24 в групповых помещениях, детям очень комфортно», - сказала Сергеюк.



Андрей Стуков добавил, что депутаты намерены совместно с Правительством Камчатского края и профильными министерствами проработать вопрос о том, чтобы внедрить подобную систему во всех дошкольных и средних образовательных учреждениях Камчатского края. «В октябре планируется провести расширенное совещание с участием Правительства, профильных министерств, администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Рассмотрим итоги пилотного проекта и обсудим возможность распространения этого опыта на территорию всего Камчатского края», - сказал Стуков.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.