Родителей дошкольников приглашают на тематический прием в рамках реализации партпроекта «Детские сады - детям»

28.09.2017 14:06:02 (GMT+12)
Цель акции - выявить в регионе проблемы в сфере дошкольного образования.
В рамках федерального партийного проекта «Детские сады - детям» 2 октября 2017 года в Петропавловске-Камчатском пройдет «Всероссийский день приема родителей» по вопросам дошкольного образования. На вопросы родителей ответит заместитель начальника Управления образования администрации города Татьяна Манойлова.
В этот день родители детей дошкольного возраста смогут получить все необходимые консультации и квалифицированную правовую помощь. По мнению партийцев, подобные мероприятия позволят оперативно решить возникающие вопросы и объективно оценить качество дошкольного образования. «Всероссийский день приема родителей», проводимый в рамках партийного проекта «Детские сады - детям», будет способствовать выявлению общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования.
Прием состоится 2 октября с 14.00 до 16.00 в региональной общественной приемной Партии по адресу: ул. Ленинградская, 89 (1этаж).
Предварительная запись по телефонам: (8-4152)-41-10-60 и (8-4152)-41-01-15.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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