Будущее планеты в руках молодых: в Италии прошёл молодёжный форум МАB

28.09.2017 14:06:02 (GMT+12)

Впервые в истории ЮНЕСКО в рамках программы "Человек и биосфера" (МАB) состоялся форум, главными участниками которого стали молодые специалисты, представляющие интересы биосферных резерватов мира. Конгресс собрал около 300 человек из 89 стран. Спикером от Кроноцкого заповедника на масштабной встрече единомышленников выступила старший научный сотрудник Анна Завадская.



Пять дней шла плодотворная работа в одном из самых удивительных мест планеты, где нет больших городов и фабрик, – биосферном резервате "Дельта реки По". Молодые энтузиасты возрастом до 35 лет ежедневно работали в разных тематических группах, генерируя идеи внедрения механизмов рационального природопользования в разных областях промышленности, возвращения к культурным традициям стран мира, становления и развития гармоничных отношений человека и природы. Для того, чтобы работа была наиболее эффективной и можно было учесть мнение каждого молодого специалиста в решении конкретных проблем, участники форума разбивались на группы, состав которых ежедневно менялся.



В один из дней форума его участники посетили старинную рыбную мануфактуру в деревушке, жители которой традиционно занимаются рыбным промыслом, не беря от природы ничего лишнего, а лишь то, что необходимо для нормальной жизни их семей. Дискуссии проходили в бывшей коптильне, переоборудованной в музей с лавкой, где можно приобрести продукцию местных производителей, сувениры и познакомиться с историей рыбацкого ремесла итальянской провинции.



"Ненарушенные экосистемы, чистые водоёмы дают жителям этой территории основной ресурс – рыбу, которая воспроизводится в дикой, естественной среде обитания. Она, как и озерновская нерка в населённых пунктах, граничащих с Южно-Камчатским федеральным заказником на Камчатке, является основой жизни этой небольшой деревушки. Связь между охраной природы, рациональным использованием биоресурсов, развитием социально-экономической сферы и выгодой для местных жителей очевидна", – говорит Анна Завадская, старший научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", спикер первого Международного молодёжного форума МАB.



Результатом пятидневной работы стала декларация, включающая общие рекомендации в целом для Международной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО и отдельных резерватов в решении глобальных и локальных экологических и социальных проблем. При разработке путей устойчивого развития резерватов участники опирались на собственный опыт реализации успешных проектов и возникающих в процессе работы трудностей.



В числе примеров взаимодействия местного населения с особо охраняемыми природными территориями на онлайн-платформе форума были приведены проекты ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". Это образовательная программа "Школа туризма на Юге Камчатки" по вовлечению жителей посёлков, граничащих с Южно-Камчатским федеральным заказником в развитие экологического туризма; экономическая оценка природных ресурсов в целях приобщения к охране природы жителей Камчатки; научные исследования влияния увеличения турпотока на диких животных в целях распределения антропогенной нагрузки на особо охраняемых природных территориях.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Кроноцком заповеднике.