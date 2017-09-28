Ирина Яровая: политика агрессивного национализма стала визитной карточкой современной украинской власти

28.09.2017 14:06:03 (GMT+12)

«Принятый на Украине закон о принудительном обучении на украинском языке и запрете обучения на родном русском языке является актом этноцида русского народа на Украине», - сказала на камчатский депутат, Заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступая с Заявлением Государственной Думы «О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках», принятым в среду.



По словам Ирины Яровой, политика агрессивного национализма стала визитной карточкой современной украинской власти и возводится в ранг закона. «Принятый на Украине закон об образовании – это, фактически, закон об образовании националистического государства. Речь идет о принудительной ассимиляции. Запрет на национальную и культурную идентичность для миллионов русских болгар, венгров, греков, молдаван, румын, поляков означает полное поражение в правах и полную дискриминацию», - сказала вице-спикер в своем выступлении.



«Принятый на Украине закон о принудительном обучении на украинском языке и запрете обучения на родном русском языке является актом этноцида русского народа на Украине. Украинской властью грубо нарушены основополагающие нормы и принципы международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребёнка, Европейской хартии региональных языков», - подчеркнула она.



«Государственная Дума считает недопустимым нарушение фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родных языках. Предлагаем парламентам других стран и международным организациям, ООН объединить наши усилия в отношении восстановления прав всех народов и этносов на Украине, которые сегодня оказались поражены в правах. Мы сможем выстроить работу с другими парламентариями мира, чтобы выработать общую дорожную карту по защите и русскоязычного населения, и других этносов на Украине от агрессивно-националистической политики и от поражения в правах», - сказала Ирина Яровая.



Зампред ГД отметила, что «в современном мире мы еще не видели таких откровенных националистических решений».



В своем выступлении Ирина Яровая подчеркнула, что проект заявления внесен представителями всех фракций парламента России. «Это наша консолидированная политическая позиция в защиту русскоязычного населения и всех этносов, наша единая оценка агрессивной националистической политики украинской власти в части тех событий, которые сегодня происходят на Украине», - добавила она.



Сегодня, 28 сентября, на Украине вступает в силу скандальный закон об образовании. Документ резко критикуется рядом европейских стран из-за ущемления прав национальных меньшинств, передает ТАСС. Наибольшую критику вызывают положения закона, касающиеся языка нацменьшинств. Так, с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Крайне болезненно отреагировали на принятие закона Польша, Болгария, Греция.