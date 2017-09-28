В Университете «третьего возраста» на Камчатке начинается новый учебный год

28.09.2017 14:06:04 (GMT+12)
В Камчатской краевой научной библиотеке имени С. П. Крашенинникова 2 октября в 14.30 состоится торжественное открытие нового учебного семестра Университета «третьего» возраста. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«Гости мероприятия смогут узнать историю создания и развития Университета, познакомиться с преподавательским составом, а также записаться на интересующие курсы. После официальной части всех гостей ждёт праздничный концерт», - сказали в министерстве.
Университет «третьего возраста» – это социальный проект Камчатской краевой научной библиотеки имени С. П. Крашенинникова, который существует с 2012 года. За это время в нем получили образование более 6000 студентов пожилого возраста. Такая форма работы с пенсионерами включает в себя организацию различных учебных и просветительских курсов, клубов по интересам, творческих мастер-классов и встреч, конкурсов и т.д.
«Стать слушателем Университета и посещать одновременно разные факультеты может любой неработающий пенсионер. Образовательные программы специально адаптированы для работы с людьми старшего возраста», - добавили в министерстве.
Для зачисления в Университет при себе необходимо иметь паспорт. Обучение организовано на бесплатной основе. Узнать подробную информацию о программах обучения на 2017/2018 год можно по телефону: 8 (4152) 25-23-51.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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