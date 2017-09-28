Гостей и жителей Камчатки приглашают посетить «Страну рыбы и рыбоедов»

28.09.2017 14:06:03 (GMT+12)

На Камчатке состоялось рабочее открытие просветительского центра «Страна рыбы и рыбоедов», целью которого является сохранение природного и исторического наследия полуострова. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям региона.



«Пока в центре будет работать только одна выставка – "Приколы и причуды природы", которую привез на Камчатку писатель Николай Бушнев, автор романа "Ясак и пашня" о начальном периоде русской истории на Камчатке. В настоящее время писатель проживает в станице Даховской, в Адыгее. Выставка специально разработана им для Центра и доставлена в регион. С самим Николаем Леонидовичем жители края смогут встретиться в Центре "Страна рыбы и рыбоедов" 30 сентября и 1 октября», - сказали в агентстве.



На 30 сентября также запланирована презентация книг Николая Бушнева: «Ясак и пашня», «Нести свой крест».



В рамках открытия центра и.о. руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко приняла участие в дискуссии о тайнах Камчатской истории и этнографии, их значении в истории России, необходимости создания новых маршрутов и технологии сторителлинга в наполнении и продвижении туристического продукта.



«Создание подобных экспозиций - это не только привлечение внимая к малоизвестным историческим фактам, но и взгляд на известные факты по-новому», - отметила Марина Анищенко.



Участниками дискуссии стали вдохновитель и создатель просветительского центра «Страна рыбы и рыбоедов» Сергей Вахрин, писатель Николай Бушнев, краевед Елена Абрамова и член Камчатского отделения РГО Татьяна Михайлова.



Просветительский центр «Страна рыбы и рыбоедов» расположен по адресу: город Елизово, 30 километр, переулок Мутной, 48. Телефон для справок: +7 (914) 999-2865.



Время работы выставки: в выходные дни с 11.00 до 16.00.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.