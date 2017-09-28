Жители пригородных районов Петропавловска-Камчатского до конца года получат широкополосный доступ в Интернет

28.09.2017 14:06:03 (GMT+12)

На Камчатке подвели итоги первого года эксплуатации подводной волоконной оптической линии связи, обеспечившей большую часть жителей края доступом к широкополосному Интернету. Основные преимущества перехода края на оптоволокно озвучили на брифинге, прошедшем в здании Правительства региона в среду, 26 сентября. На вопросы журналистов ответили руководитель агентства по информатизации и связи Камчатского края Инга Леонтьева и директор камчатского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Сун.



«Данный проект стал одним из ключевых и приоритетных в регионе, позволил реализовать возможность предоставления жителям Камчатки спектра инновационных сервисов, основанных на высокоскоростной передаче данных. В настоящее время в зоне действия оптических сетей находится ряд сёл Усть-Большерецкого, Мильковского, Елизовского и Усть-Камчатского районов, а также Петропавловск-Камчатский и Вилючинск. Это порядка 290 000 человек. Таким образом, потенциальную возможность доступа к коммуникационным услугам через новый магистральный кабель имеют около 90% населения края, - сообщила Инга Леонтьева. - Тот спутниковый ресурс, который высвободился благодаря запуску ВОЛС, позволит увеличить пропускную способность каналов спутниковой связи в отдаленных северных сёлах, которые не вошли в зону охвата. Этот ресурс повысился в среднем в 4 раза».



Инга Леонтьева добавила, что приход широкополосного Интернета дал импульс и развитию мобильной связи в регионе.



«После перехода на оптику операторы радиоподвижной мобильной связи получили возможность развивать в крае сеть нового поколения 4G», - сказала Инга Леонтьева.



В целом, с запуском ВОЛС пропускная способность канала связи увеличилась до 100 мегабит в секунду до каждой квартиры, потребление трафика выросло более чем в 15 раз.



«Ровно год прошел с того радостного дня, когда была устранена историческая несправедливость. Благодаря реализации масштабного проекта по строительству подводной оптики, не имеющей аналогов в России по своей сложности, регион перестал быть оторванным от современных услуг связи. Кабель был проложен по дну Охотского моря, на глубине до 2 км. К моменту прихода магистрального кабеля была проведена объемная подготовительная работа: были построены сотни километров зоновых линий связи. С приходом оптики, появились безлимитные тарифные планы, было значительно увеличено количество телевизионных каналов, расширен доступ к цифровому развлекательному контенту», - сообщил Андрей Сун.



Он поблагодарил Правительство Камчатского края за содействие в реализации проекта и поддержку в работе по дальнейшему развитию услуг связи в регионе.



«Сейчас совместно с Правительством Камчатского края реализуется программа по строительству оптики до пригородов Петропавловска-Камчатского. В ближайшее время доступ к новым услугам связи получат порядка 2,5 тысяч жителей посёлков Долиновка, Заозёрный, Нагорный и Чапаевка. Также, в этих населённых пунктах планируется установка публичных точек Wi-Fi с бесплатным доступом в сеть Интернет. Одновременно планируется замена всех локальных медных сетей в многоквартирных домах. Основываясь на этом положительном опыте, в следующем году планируется выполнить строительство оптической линии связи с модернизацией всех местных сетей на оптику в посёлке Октябрьский Усть-Большерецкого района», - сказал Андрей Сун.



Основной объём средств на реализацию проектов по подключению к широкополосному интернету жителей пригородных районов Петропавловска-Камчатского и посёлка Октябрьский выделен из краевого бюджета.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.