Северным районам Камчатки, пострадавшим от паводка этим летом, отправят свежие овощи

28.09.2017 14:06:04 (GMT+12)
Порядка 26 тонн различных овощей урожая 2017 года будет направлено в сёла Усть-Большерецк и Ачайваям в качестве гуманитарной помощи жителям, чьи посадки пострадали от паводка летом. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Валерий Решетько.
«Соответствующее распоряжение об оказании гуманитарной помощи дал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Министерством была проведена подготовительная работа. Наши специалисты совместно с органами местного самоуправления провели анализ площади пострадавших приусадебных участков, и рассчитали необходимый объём груза планируемого к отправке – около 26 тонн. Это картофель, капуста, морковь, свекла», - сообщил Валерий Решетько.
По его словам, гуманитарный груз для Усть-Большерецка уже сформирован. Жителям посёлка доставят почти 12,5 тонн овощей. Ожидается, что отправка произойдёт в пятницу, 29 сентября.
«Отправка грузов в районы организована во взаимодействии с министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края. Доставка овощей в село Ачайваям Олюторского района также будет осуществлена в ближайшее время. Туда отправят порядка 13,1 тонн корнеплодов», - добавил Валерий Решетько.
Напомним, что в июне-июле 2017 года в результате интенсивных дождей в некоторых районах полуострова реки вышли из берегов. В результате сложной паводковой обстановки, в населённых пунктах были подтоплены подвалы жилых домов и приусадебные участки.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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