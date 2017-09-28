Профессора петербургского Центра им. Алмазова прочитают цикл лекций для камчатских врачей

28.09.2017 14:06:05 (GMT+12)

Профессора Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова - доктор медицинских наук Татьяна Вавилова и доктор биологических наук Ольга Сироткина - прочитают цикл лекций для камчатских врачей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.



«Специалисты одного из ведущих исследовательских центров страны приглашены на Камчатку в рамках реализации мероприятий, направленных на профессиональную подготовку врачей Камчатского края, улучшения качества оказания медицинской помощи», - сказали в министерстве.



Общая тема цикла «Клинические и лабораторные проблемы патологии гемостаза». Лекции с разбором клинических случаев прослушают более 100 специалистов из лечебных учреждений Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска. Среди слушателей - терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, онкологи, травматологи, акушеры-гинекологи и врачи других специальностей. Лекции пройдут на базе краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова 29 и 30 сентября.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

