Профессора петербургского Центра им. Алмазова прочитают цикл лекций для камчатских врачей

28.09.2017 14:06:05 (GMT+12)
Профессора Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова - доктор медицинских наук Татьяна Вавилова и доктор биологических наук Ольга Сироткина - прочитают цикл лекций для камчатских врачей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
«Специалисты одного из ведущих исследовательских центров страны приглашены на Камчатку в рамках реализации мероприятий, направленных на профессиональную подготовку врачей Камчатского края, улучшения качества оказания медицинской помощи», - сказали в министерстве.
Общая тема цикла «Клинические и лабораторные проблемы патологии гемостаза». Лекции с разбором клинических случаев прослушают более 100 специалистов из лечебных учреждений Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска. Среди слушателей - терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, онкологи, травматологи, акушеры-гинекологи и врачи других специальностей. Лекции пройдут на базе краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова 29 и 30 сентября.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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