Камчатские инвестпроекты заинтересовали китайских предпринимателей

28.09.2017 14:06:04 (GMT+12)
Делегация из 19 предпринимателей, прибывших из китайской провинции Шаньдун, приняла участие в совещании по вопросам развития российско-китайского сотрудничества в сферах туризма, судоремонта, сельского хозяйства, рыбной промышленности и переработки рыбных отходов, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Валерия Карпенко.
Зарубежные предприниматели представляют компании, занятые в инвестиционном и консалтинговом бизнесе, туризме, судоремонте, сельском хозяйстве, переработке возобновляемых ресурсов и производстве одежды. В рамках своего визита на Камчатку они посетили площадки агропромышленного и промышленного парков «Зеленовские озерки» и «Дальний», свинокомплекс в поселке Лесном, осмотрели производственные мощности колхоза имени Ленина и другие рыбоперерабатывающие предприятия, а также ознакомились с объектами транспортной и туристической инфраструктуры.
«Мы рады, что вы пообщались с коллегами, посмотрели интересные проекты в нашем крае. Камчатка достойна того, чтобы Китайская Народная Республика заинтересовалась нашими инвестиционными возможностями. Наш регион уникален, на Камчатке богатейшая минерально-сырьевая база. Будем рады послушать те идеи, которые возникли у вас в ходе вашего визита», - сказал Валерий Карпенко.
В ходе совещания стороны обсудили возможности совместного сотрудничества в области производства и последующего экспорта рыбной муки, переработки отходов, реализации проектов по строительству свинофермы и бройлерной птицефабрики. Особое внимание было уделено теме международного туризма.
«Мы успели посмотреть много красивых мест в вашем крае. Ваш туристический ресурс впечатляет. У Камчатки очень большой потенциал и богатые возможности в этой сфере. Китайская Народная Республика очень заинтересована в развитии этого направления, путём налаживания воздушного и водного сообщения», - отметила генеральный директор Китайского международного туристического агентства г. Далянь Ци Янпин
По итогам совещания стороны договорились о совместной проработке интересующих вопросов по сферам взаимодействия в адресном порядке. Визит делегации продлится до 28 сентября.
Добавим, что Камчатский край успешно взаимодействует с Китаем во внешнеэкономической деятельности. Так, в первом полугодии 2017 года объём экспортно-импортных операций составил 167,3 млн долларов, что равняется 44% стоимости товарооборота Камчатского края. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, внешнеторговый оборот вырос в 2,8 раза.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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