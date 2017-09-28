Обзор газеты «Мильковские новости» за 29 сентября 2017 года

28.09.2017 12:05:27 (GMT+12)

«РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»: 27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников;



«ЛЕТО В КИНОАКАДЕМИИ»: видеостудия «Новое поколение» районного Дома детского творчества;



«ВЕСТИ ДОМИРа»: газета в газете;



«БАНЯ ТЕЛО ПАРИТ, ЗДОРОВЬЕ ДАРИТ»: новая услуга в бане «С лёгким паром!»;



ВЕСТИ ИЗ ДОЛИНОВКИ;



Новости спорта.



А также тематические страницы: ДОМОВЁНОК, ВЕСЁЛАЯ ПЯТНИЦА, реклама, объявления, поздравления, программа ТВ.