Обзор «Российской газеты – неделя» за 28 сентября 2017 года

28.09.2017 06:11:16 (GMT+12)

Еда

Булка с маком

В России бум на хлеб из мини-пекарен

Нина Егоршева

Мода на маленькие уютные пекарни, в которых можно купить горячий ароматный батон, пришли в Россию примерно десять лет назад. Однако по-настоящему массовой она стала совсем недавно. Сегодня «ручной» хлеб из небольшой пекарни, пусть даже стоит он в два-три раза дороже фабричного, выбирают уже не только семьи топ-менеджеров, но и обычные покупатели.

По оценкам Российской гильдии пекарей и кондитеров, после прихода пекарен в нашу страну крупные производители хлеба потеряли в денежном выражении примерно 15 процентов рынка, в натуральном — 10. При этом количество пекарен растет как на дрожжах. Хорошо это? Да. Ведь у потребителей появился выбор.

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Продукты

Где картошка зарылась

Сергей Куликов

Из-за плохой погоды урожай картофеля в России упал в этом году почти на 40 процентов, сообщили аналитики Банка России. Более того, снизились и прошлогодние запасы картофеля, что может привести к его нехватке в торговых сетях. «В среднесрочной перспективе возможный дефицит картофеля старого урожая может являться фактором ускорения роста цен весной следующего года (аналогичная ситуация возможна и по овощам «борщевого набора»)», — пояснили аналитики ЦБ в своем недавнем докладе о денежно-кредитной политике.

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Наследство

Договориться по-семейному

Верховный суд: что из общего имущества супругов делится между наследниками

Наталья Козлова

Важное толкование закона о наследстве сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она пересматривала решение местных судов, которые разбирались с долями умершего человека в общей семейной собственности супругов.

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ЕДА

Неделя со вкусом

В Москву на фестиваль «Золотая осень» привезли лучшие сыры, мясо и рыбу

Александр Мелешенко

В Москве в эти дни проходит главный гастрономический фестиваль года — «Золотая осень». Он включает в себя мясную и рыбную недели, а также сырные дни, причем проходят они практически в одно и то же время, сменяя друг друга на разных площадках. Помимо богатой торговой составляющей у фестиваля есть и развлекательная сторона: можно поучаствовать в кулинарных мастер-классах и шоу, а также полюбоваться на творения мастеров, которые сотворили арт-объекты даже из тыквы.

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("Российская газета").







