Обзор «Российской газеты» за 28 сентября 2017 года

28.09.2017 06:08:05 (GMT+12)

Персона

Не тайный советник

Владимир Толстой о своих предках, большой и малой семье и привидениях в Ясной Поляне

Павел Басинский

Советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому исполняется 55 лет. О юбилее, о своих корнях, о Ясной Поляне и где сейчас живут Толстые рассказал нам сам юбиляр

Интервью – на 9 полосе



Здоровье

Осень в «Подмосковье»

Санатории могут увеличить показатели национальной экономики в три раза

Игорь Елков

Почему в санаторий рекомендуют приезжать не меньше чем на 21 день? Причем врачи на этом сроке настаивают уже 300 лет! Этот вопрос корреспондент «РГ» задал директору Объединенного санатория «Подмосковье» Управления делами президента РФ Сергею Воронцову.

Интервью – на 7 полосе



Инициатива

Помощь скорому

Минтранс предлагает создать в России новую отрасль медицины — транспортную

Ольга Игнатова, Татьяна Шадрина

В поездах и самолетах могут появиться профессиональные аптечки, а транспортную медицину выделят в отдельную отрасль. Также обсуждается возможность включения в состав всех поездных бригад медицинских работников.

В минтрансе считают, что транспортная медицина с учетом ее особенностей должна быть выделена в самостоятельный раздел закона об охране здоровья граждан.

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Прецедент

Обрушились на подпись

Верховный суд РФ отменил петербургский закон о капитальном ремонте

Мария Голубкова (Санкт-Петербург), Ирина Жандарова

Петербургский ЖСК оспорил в Верховном суде РФ городской закон о капремонте. На основании решения в пользу жильцов в масштабах города из бюджета могут быть истребованы сотни тысяч рублей, которые управляющие компании потратили на оформление электронных подписей. Однако от электронной отчетности УК, товарищества собственников и кооперативы это не спасет. ГИС ЖКХ делает ее обязательной для всех.

В минстрое отмечают, что цифровизация — это правильно и процесс этот неизбежный.

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Бизнес

Попали в хорошую компанию

Россия в рейтинге конкурентоспособности поднялась на 5 позиций

Александра Воздвиженская

Резкое падение инфляции, солидный размер внутреннего рынка, доступность начального образования, а также высокий уровень здоровья населения позволили России подняться в мировом рейтинге конкурентоспособности на пять строк вверх — до 38-го места среди 137 стран.

При этом остаются проблемы, решение которых позволит подняться в рейтинге в будущем: среди них низкая развитость финансового рынка и общественных институтов. Такой вывод сделали специалисты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в ежегодном рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности.

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Инициатива

Как ГОСТ в горле

Сделанные по техусловиям товары сменят название

Нина Егоршева

Товары, произведенные по техническим условиям (ТУ), скоро не смогут называться так же как те, что были изготовлены по ГОСТу. К примеру, если производитель положил в так называемую йодированную соль йода в гомеопатической дозе, а не как того требуют госстандарты, соль лишится приставки «йодированная».

Роскачество предложило прописать четкие признаки «настоящих» товаров, чтобы не вводить в заблуждение потребителей одинаковыми названиями.

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Финансы

Регионам дадут рубля

У местных бюджетов появился шанс погасить долги

Сергей Куликов

Помогать деньгами регионам-должникам теперь будут по новым условиям, говорится в постановлении правительства, которое было опубликовано на сайте кабмина.

Получая средства, они обязаны ежегодно сокращать рыночные долги по кредитам на 5 процентов, а через три года уменьшить их до половины своих доходов. Иначе денег не видать. Эксперты считают, что в итоге как минимум 18—20 регионов страны вполне могут справиться с этой задачей.

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Технологии

Проехали по тарифу

Транспортный налог будут считать через ГЛОНАСС

Татьяна Шадрина

Механизм уплаты транспортного налога может измениться самым радикальным образом. То, к чему давно призывали многие эксперты рынка — дифференцировать ставки платежей в зависимости от пробега автомобиля, — в скором времени может стать реальностью благодаря системе ГЛОНАСС.

Речь идет о принципиально новом способе налогообложения, когда автомобилист платит налог исходя из пробега своего автомобиля, пояснил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. Он сделал акцент на возможности системы по учету пробега транспорта по всем дорогам страны.

К такому роду фискальной функции спутниковая система будет готова уже через год, считает глава ГЛОНАСС Андрей Жерегеля. Когда такая налоговая система начнет действовать, решать уже финансовому блоку правительства.

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("Российская газета").













