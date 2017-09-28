Камчатский метеокомментарий, 28 сентября (271/94)

28.09.2017 05:39:13 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +9°C, значительная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 4 м/с, атмосферное давление: 748 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



Предварительный прогноз:



Утро: +9°С, облачно, небольшой дождь.



День: +11°С, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.



Вечер: +10°С, пасмурно, небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — УМЕРЕННАЯ (!!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 11’49’’ (-4”).



Луна: 55% растущая.



Сегодня — Никита.



Народ приметил: Никита-гусепролет, гусар и, гусятник, репорез. В эти дни крестьяне обыкновенно срезают и убирают с полей репу; в это же время в России бьют обычно гусей. Поселяне замечали, что с этого дня "дикие гуси улетают стадами на теплые моря": "Гуси летят в отлет — зимушку на хвосте тащат". По крику гусей и полету они заключали о наступлении скорых холодов. Гусиные промышленники скупали по селам гусей.



Огородники в этот день вырывали в полях репу, обрезали ботву и корень. Говорили: "Уж видно мужика по репе, что подошли репорезы", "Не дремли, баба, на репорезов день" и подшучивали: "Поел бы репки, да зубы редки", "Репа брюху не укрепа". В это время стригли овец, считая, что до наступления больших морозов они обрастут новой шубой, а снятая шла на валенки, шерстяные онучи. Крестьяне на Никиту "задабривают водяного, бросая ему гуся без головы, которую относят домой, для счета домового".



Конец бабьего лета.



Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувстви. Старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 28 сентября, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



