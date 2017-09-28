Доброе утро, Камчатка! Bonan matenon!

28.09.2017 05:13:31 (GMT+12)

Сегодня четверг, 28 сентября 2017 года. По старому стилю 15 сентября.



По мусульманскому календарю — 7 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 7 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день моря.



День работника атомной промышленности в России.



День Деловой книги в России.



День генерального директора в России.



Всемирный день борьбы против бешенства.



День работников атомной отрасли Республики Казахстан.



День святого Вацлава — День чешской государственности.



День рождения Конфуция в Китае.



●В этот день в Китае отмечается День рождения Конфуция, или День национального учителя. Конфуция — древнего философа, оказавшего огромное влияние на мировоззрение всей китайской цивилизации, — китайцы чтят уже более двух с половиной тысяч лет.



Конфуцианская философия подразумевает самовоспитание, базирующееся на пяти добродетелях: добросердечии, справедливости, прямоте, мудрости и лояльности. Вот уже много веков подряд она является основной государственной идеологией Китая.



Каждый год в честь этой даты последователи мудреца устраивают праздник в храме Конфуция в его родном городе Цюйфу. Во время празднования проводятся различные фестивали и выставки, проходит впечатляющая церемония, включающая в себя древние ритуалы конфуцианства, посещение дома-музея, храма и рощи Конфуция, а также много музыки и танцев.



Кстати, день рождения мыслителя в Китае отмечают два раза в год — в совершенно разные дни, что для нас может показаться странным. Так, первая дата — 28 сентября — отмечается по западному солнечному календарю и служит также напоминанием о важности обучения, которое пропагандировал Конфуций. Этот праздник символизирует, что на знания имеет право каждый, а не только аристократия.



Второй день рождения Конфуция не имеет точной даты. Он отмечается по китайскому лунному календарю и приходится на 27-й день восьмого лунного месяца (это между концом сентября и началом ноября).









28 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1618 В Брюсселе открыт первый в мире ломбард.



1773 Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева.



1864 В Лондоне создан Первый Интернационал.



1939 СССР и Германия заключили договор «О дружбе и границе», закрепивший ликвидацию Польши.



1953 Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.



●28 сентября 1953 года первым секретарем ЦК КПСС был избран Никита Хрущев.



Эпоха Хрущева в истории известна, как эпоха «оттепели» во внутренней и внешней политике СССР. Он стал инициатором реабилитации жертв репрессий, модернизации партийно-государственной системы, своими реформами пытался улучшить материальное положение и условия жизни населения.



Хрущев, в отличие от своего предшественника, пытался сделать общество более открытым. На XX (1956) и XXII (1961) съездах КПСС он выступил с резкой критикой так называемого «культа личности» и деятельности Сталина.



Однако сохранение в стране тоталитарного режима – подавление инакомыслия, расстрел рабочих демонстраций в Новочеркаске, произвол в отношении интеллигенции, вмешательство в дела других государств (вооруженная интервенция в Венгрии), обострение военного противостояния с Западом (Берлинский и Карибский кризисы), а также политическое прожектерство (призывы «догнать и перегнать Америку!», обещания построить коммунизм к 1980 году) делали его политику непоследовательной и нелогичной.



К началу 1964 года в СССР назрел острейший экономический кризис. С прилавков исчезли мясные и молочные продукты, за хлебом стояли тысячные очереди… Серьезность положения осознавали многие партийные функционеры.



Опасаясь массовых народных волнений, партийная верхушка приняла решение отстранить Хрущева от власти, - 14 октября 1964 года на пленуме ЦК КПСС Хрущев был снят со всех партийных и государственных должностей и отправлен на пенсию. Первым секретарем ЦК избран один из организаторов отставки Хрущева – Л.И. Брежнев.



1994 В Балтийском море затонул грузопассажирский паром «Эстония».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1573 Микеланджело да Караваджо, итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко.



1783 Надежда Дурова, первая в русской армии женщина-офицер («кавалерист-девица»), писательница.



1852 Джон Френч, британский военный деятель, фельдмаршал.



1852 Анри Муассан, французский химик, Нобелевский лауреат.



1900 Борис Ефимов, советский художник-график, мастер политической карикатуры, народный художник СССР.



1908 Ираклий Андроников, советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий.



1915 Георгий Товстоногов советский театральный режиссер, педагог, народный артист СССР.



1924 Марчелло Мастроянни, итальянский актер кино и театра.



1934 Брижит Бардо, французская актриса.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



