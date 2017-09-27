Спугнул насильника - спас женщину!

27.09.2017 19:38:23 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя краевого центра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование).
По версии следствия, вечером 19 сентября 2017 года, подозреваемый, находясь возле продуктового магазина по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, приблизился к 38-летней прохожей женщине, схватил ее за шею и приставив к подбородку нож, высказал намерение вступить с ней в половую связь, а также, угрозу убийством, в случае оказания ему сопротивления, после чего повел ее по направлению к одному из домов по улице Кирдищева, где проживал.
Однако, довести и реализовать свой преступный умысел, направленный на изнасилование женщины злоумышленник не смог, так как увидев движущегося им навстречу прохожего, испугался что может быть задержан, отпустил женщину и убежал.
До совершения преступления мужчина работал рабочим на складе хозяйственного магазина, ранее отбывал наказание за совершение преступления сексуального характера.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя
следственного управления
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