Велокрады пойманы

27.09.2017 19:33:25 (GMT+12)

Утром 26 сентября 28-летняя воспитатель детского сада обнаружила, что из подъезда ее дома на ул. Солнечной пропал велосипед, женщина сразу же обратилась в полицию. Стоимость ущерба заявительница оценила в 15 тысяч рублей.



Ориентировки были переданы всем наружным нарядам полиции. Уже вечером того же дня на проспекте 50 лет Октября сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на гражданина, который передвигался на велосипеде, схожим по описанию с похищенным. В ходе разбирательства полицейские установили, что катался горожанин именно на нем.



Задержанным оказался 28-летний неработающий житель краевого центра. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



В тот же день с заявлением о краже велосипеда в полицию Петропавловска-Камчатского обратился 58-летний матрос. В июле этого года мужчина дал двухколесную технику своему 17-летнему знакомому, в свою очередь молодой человек обещал починить и вскоре вернуть велосипед владельцу. Сделать этого он не смог, так как велосипед у него отобрал другой подросток. Злоумышленником оказался 14-летний учащийся средней школы, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.



О случившемся владелец двухколесной техники заявил лишь накануне, после того как к нему пришли сотрудники уголовного розыска с целью проверки полученной оперативной информации. Похищенный велосипед изъят и будет возвращен хозяину. Проводится проверка.



Еще одно из ранее совершенных преступлений, где объектом преступного посягательства был велосипед, раскрыли сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Елизовскому району. В рамках работы с 23-летним подозреваемым в совершении другого преступления гражданином, находящимся в изоляторе временного содержания, полицейские установили, что мужчина причастен к краже велосипеда, совершенной в июле текущего года.



По пути следования на работу ранее судимый елизовчанин похитил от дома на ул. Деркачева велосипед «BMX». Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Правоохранителям задержанный сообщил, что кататься на трюковом велосипеде было неудобно и он его бросил на улице. Обвинение подозреваемому будет предъявлено в том числе и по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю



