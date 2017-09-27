Буйная квартирантка

27.09.2017 19:26:54 (GMT+12)

В отношении жительницы Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело за повреждение чужого имущества



Накануне в дежурную часть полиции краевой столицы поступило сообщение, что в одной из квартир дома в районе «Горизонт» шумят соседи. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили по указанному адресу 23-летнюю квартиросъемщицу. Значительная часть находящегося в жилье имущества была повреждена или сломана. По словам девушки, погром она устроила после того, как поссорилась со своим молодым человеком.



Полицейские установили владельца жилплощади, который, узнав о случившемся, написал заявление с просьбой привлечь к ответственности злоумышленницу, причинившую ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.



В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемой, полностью признавшей свою вину, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкцией данной статьи предусмотрено, в частности, до двух лет лишения свободы.



Отметим, что, в соответствии с действующим законодательством, до направления материалов уголовного дела в суд гражданин, совершивший преступление, может компенсировать сумму причиненного материального ущерба, что будет являться смягчающим обстоятельством. Кроме того, компенсация суммы причиненного материального ущерба дает возможность принять решение о прекращении уголовного дела за примирением сторон и освободить злоумышленника от наказания.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

