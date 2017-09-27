Убийство на Малой Саранной

27.09.2017 19:22:18 (GMT+12)

Убийство на Малой Саранной

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «а,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

Как сообщалось ранее, 17 сентября 2017 года в следственный отдел по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю поступило сообщение об обнаружении в строении, расположенном в районе бухты Малая Саранная Елизовского района Камчатского края костных останков двух мужчин, обгоревших в результате пожара. По данному факту было инициировано проведение доследственной проверки. На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, произведен осмотр места происшествия.
    
В ходе грамотной и слаженной работы сотрудников следственного отдела и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю установлено, что в отношении мужчин совершено убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний неработающий житель краевого центра.
По версии следствия, вечером 16 сентября 2017 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находясь на участке местности в районе бухты Малая Саранная Елизовского района, где располагался деревянный дом, испытывая личные неприязненные отношения к хозяину данного дома (в тот момент отсутствовал в доме), который высказывал ему претензии по поводу злоупотребления спиртными напитками и должен был ему денежные средства, облил одну из стен дома бензином и совершил поджог.

В результате пожара наступила смерть двух проживающих в данном доме неработающих лиц: 61-летнего и 53-летнего жителей города Вилючинск.

Подозреваемый и погибшие мужчины втроем проживали в указанном доме, принадлежащем 39-летнему жителю города Вилючинска, рыбачили и осуществляли присмотр за домом.

В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного  дела продолжается.


Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления


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