Убийство на Малой Саранной

27.09.2017 19:22:18 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «а,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).



Как сообщалось ранее, 17 сентября 2017 года в следственный отдел по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю поступило сообщение об обнаружении в строении, расположенном в районе бухты Малая Саранная Елизовского района Камчатского края костных останков двух мужчин, обгоревших в результате пожара. По данному факту было инициировано проведение доследственной проверки. На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, произведен осмотр места происшествия.



В ходе грамотной и слаженной работы сотрудников следственного отдела и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю установлено, что в отношении мужчин совершено убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний неработающий житель краевого центра.

По версии следствия, вечером 16 сентября 2017 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находясь на участке местности в районе бухты Малая Саранная Елизовского района, где располагался деревянный дом, испытывая личные неприязненные отношения к хозяину данного дома (в тот момент отсутствовал в доме), который высказывал ему претензии по поводу злоупотребления спиртными напитками и должен был ему денежные средства, облил одну из стен дома бензином и совершил поджог.



В результате пожара наступила смерть двух проживающих в данном доме неработающих лиц: 61-летнего и 53-летнего жителей города Вилючинск.



Подозреваемый и погибшие мужчины втроем проживали в указанном доме, принадлежащем 39-летнему жителю города Вилючинска, рыбачили и осуществляли присмотр за домом.



В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления





