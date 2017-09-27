Facebook: Вера Бекерева

27.09.2017 19:15:53 (GMT+12)

Уважаемые друзья! Заканчивается прием работ на Фотоконкурс "Камчатка -жемчужина России ", конкурс проводится среди детей и молодежи Камчатского края в рамках Федерального Партийного проекта Всероссийской политической Партии " Единая Россия ". Возраст участников от 5 до 30 лет. Ждем Ваши фотографии до 2 октября, по адресу VBEKEREVA@LIB-PK.RU



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