Facebook: Андрей Воровский

27.09.2017 19:10:44 (GMT+12)

В прямом эфире с Раисой Малиновской.

Обсудили вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Коснулись результатов выборов в Городскую Думу. Много вопросов по направлению льгот и субсидий. Будем отрабатывать поступившие обращения.



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