Factbook: Вадим Батареев

27.09.2017 19:09:35 (GMT+12)

Сегодня в составе муниципальной общественной комиссии ПКГО осуществлена приемка двух дворовых территорий (ул. Батарейная, 1-а и ул. Топоркова, 3), включённых на 2017 год в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды. Так, на улице Батарейной, 1-а выполнены работы по ремонту дворового проезда, а на улице Топоркова, 3 по асфальтированию и устройству парковочных мест для стоянки автомобилей.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494268327616884&set=pcb.494268387616878&type=3&theater



