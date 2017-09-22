Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 27 сентября по 4 октября 2017 года

27.09.2017 17:16:47 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



В период с 27 сентября по 4 октября 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как повышенная.

Сохраняется вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, сборы дикоросов, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, нападением диких животных.



Сохраняется вероятность дорожно-транспортных происшествий, связанных со снижением коэффициента сцепления при выпадении осадков в виде дождя, туманом, ограниченной видимостью, недостаточной освещённостью проезжей части и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.



Прогнозируется значительное скопление воды на внутригородских автодорогах, в межквартальных проездах, а так же на придомовых территориях с возможными подтоплениями подъездов, подвальных помещений, в том числе с размывом участков межквартальных проездов с грунтовым покрытием (источник ЧС – сильные осадки, отсутствие (неисправность) дренажных систем).



Также опасность представляют аварийные ситуации на судах связанные с нарушениями правил судовождения в условиях сильного волнения моря на прибрежных акваториях Камчатского края.



Метеорологическая обстановка:

В период с 27 сентября по 04 октября 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как высокая.

28 сентября на юго-восточные районы начнет оказывать фронтальное влияние Тихоокеанский циклон. Прогнозируется выпадение от небольших до умеренных осадков в виде дождя (до 4-8 мм за 12 часов), умеренный ветер 5-10 м/с, на побережье до 14 м/с, с усилением на юго-западном побережье до 15-20 м/с.



В течение суток 29 сентября с усилением во второй половине дня в южных районах (Петропавловске-Камчатском, Вилючинском городских округах, в Елизовском, Соболевском, Усть-Большерецком и Мильковском) прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных ливневых осадков в виде дождя (до 30-50 мм за 12 часов), с усилением ветра на побережьях до 15-20 м/с.

30 сентября циклон распространит свое влияние на северные районы полуострова (Карагинский, Олюторский и Пенжинский районы), где прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных ливневых осадков в виде дождя (до 30 мм за 12 часов), с усилением ветра на побережьях до 20 м/с.



Влияние циклона сохранится для южных районов 29 сентября, северных до 30 сентября включительно.



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана, Охотского и Берингова морей ожидается волнение до 4-8 м. Вероятность получения предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как высокая.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от +8°С до +12°С, в южных районах края – в пределах от +6°С до +13°С, в центральных – в пределах от -2°С до +15°С, в северных районах – в пределах от -3°С до +12°С.



Гидрологическая обстановка:

В результате действия циклона на реках Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Елизовского, Карагинского, Пенжинского и Олюторского районов края ожидаются небольшие дождевые паводки, разливов не ожидается. Достижение критериев неблагоприятных и опасных отметок не прогнозируется (источник ЧС – сильный дождь).

При выпадении сильных дождей ситуация на реках может измениться и в случае угрозы наступления критических отметок будут составлены соответствующие штормовые предупреждения.



Сейсмическая активность:

Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №625 (1063) от 22.09.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:

1. Возникновение землетрясения с магнитудой 8.0 и более в Алеутском желобе (на участке Камчатский пролив – о. Атту (Алеутские острова)).

2. Продолжение развития процесса по разлому Беринга (вдоль Командорских островов) как в северо-западном (до Камчатского п-ва), так и в юго-восточном направлениях.

3. Возникновение сильных афтершоков с магнитудой 7.0 и более.



В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – до 0,4.



Природные пожары:

В связи с прогнозируемыми осадками на территории края ожидаются низкие классы пожарной опасности. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.



Вулканическая активность:

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный).



Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).



По данным наблюдений, при сильных извержениях отмечаемые пеплопады к нарушению условий жизнедеятельности населения не приводят, извержения могут представлять опасность в первую очередь для туристов – любителей экстремального спорта (в т.ч. предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда).



В случае изменения обстановки, заблаговременность предупреждения о возможном нарушении транспортного сообщения составит не менее 4 – 6 часов.



Лавинная опасность:

Сохраняется вероятность (0,2) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.



Угрозы схода лавин на объекты транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



Фото: Елена ЛАБЗОВА.