На Камчатке подведены итоги Спартакиады молодёжи

27.09.2017 18:36:19 (GMT+12)

На биатлонном комплексе имени В. Фатьянова 26 сентября прошла Спартакиада молодёжи Камчатского края в зачёт Комплекса ГТО. В соревнованиях приняли участие более 100 студентов КамГУ им. В. Беринга, колледжа КамГУ им. В. Беринга, КамчатГТУ, ДВФ ВАВТ, кооперативного техникума, медицинского колледжа. Об этом сообщили в министерстве спорта Камчатского края.



Соревнования проводились по программе: бег 100 м, 2000 м, 3000 м, эстафета 4 х 100 м, прыжки в длину, метание гранаты, подтягивание из виса на высокой перекладине, отжимание, наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке.



В беге на 100 м среди юношей первое место занял Артур Воронкин (КамГУ им. В. Беринга), среди девушек лучший результат показала Александра Нистор (КамчатГТУ). В беге у девушек на 2000 м первое место заняла Анна Малышева (КамГУ им. В. Беринга). В беге на 3000 м среди юношей первое место у Александра Москалева (КамГУ им. В. Беринга).



В прыжках в длину среди девушек первое место заняла Елизавета Воронова (КамчатГТУ), среди юношей первое место занял Глеб Григорьев (КамчатГТУ).



В метании гранаты лучший результат у Ольги Скудаевой (медколледж) и Сергея Сысой (КамчатГТУ). В подтягивании лучший результат показал Дмитрий Фальков (КамГУ им. Витуса Беринга). В отжимании первое место заняла Полина Дроздова (КамчатГТУ).



В эстафете 4 х 100 м среди девушек и юношей первое заняла команда КамчатГТУ.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.