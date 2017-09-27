На Камчатке заключено соглашение о социальном партнёрстве в сфере занятости населения

27.09.2017 18:36:19 (GMT+12)

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и Федерации профсоюзов Камчатки заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения занятости населения и развития рынка труда региона. 27 сентября свои подписи под документом поставили руководитель агентства Наталья Ниценко и Председатель ФПК Андрей Зимин.



«Профсоюзы рассматривают это соглашение как действительно мощный прорыв во взаимоотношениях профессионального сообщества - наших отраслевых профсоюзов - и государственного органа, который работает и контролирует ситуацию в области занятости населения, - отметил Андрей Зимин. - Мы составили достаточно конкретное и простое соглашение, в котором всё сконцентрировано на решении важнейших задач».



Соглашение заключено с целью повышения уровня и качества жизни населения на основе внедрения принципов достойного труда, устойчивого развития и укрепления конкурентоспособности экономики, улучшения демографической ситуации, совершенствования профессиональной подготовки молодежи, обеспечения эффективной занятости. Подписав документ, стороны взяли обязательства по предотвращению роста напряженности на рынке труда Камчатского края, сокращению разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы.



«Это соглашение ценно тем, что распространяется не только на агентство по занятости населения и миграционной политике, но и на наши подведомственные учреждения – центры занятости, которые расположены во всех муниципальных районах Камчатского края. Действуя совместно в рамках нашего соглашения, мы обеспечим охват населения на всей территории региона», - отметила Наталья Ниценко.



В рамках подписанного соглашения стороны совместно будут реализовывать мероприятия по содействию занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. Отдельное внимание будет уделено вопросам защиты трудовых прав камчатцев при реализации проектов ТОР и Свободный порт.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.