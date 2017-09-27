Марина Анищенко поздравила камчатцев с Всемирным днём туризма

27.09.2017 18:36:18 (GMT+12)

Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. С праздником жителей края поздравила и.о. руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко.



«Этот день - еще один повод вспомнить о прошлых и помечтать о будущих походах и поездках. Всем любителям путешествий желаем отправляться в путь с улыбкой и на всех тропинках, во всех уголках света находить своё счастье. Крепкого всем здоровья, отличного настроения, верных друзей и интересных маршрутов», - сказала Марина Анищенко.



Она отметила, что туризм является одной из приоритетных отраслей экономики края.



«Камчатский край - один из самых ярких и удивительных регионов, который привлекает не только российских, но и зарубежных туристов. В настоящее время у нас работают свыше 60 туристических компаний, находящихся в едином федеральном реестре туроператоров. В условиях ежегодно растущего турпотока все они готовы предоставлять качественные услуги камчатцам и гостям полуострова, - добавила Марина Анищенко. - Всем, чья профессия связана с туризмом, желаем плодотворной работы и зримых результатов в дальнейшем развитии отрасли».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.