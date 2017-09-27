Лидер камчатских сторонников Андрей Стуков поздравил коллективы дошкольных образовательных учреждений с Днем работников дошкольного образования

27.09.2017 18:18:39 (GMT+12)

27 сентября в Российской Федерации отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников.

В этот праздничный день, коллективы детских садов №№ 2, 8, 28, 43 Петропавловска-Камчатского поздравил Председатель Камчатского регионального совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного Собрания  Андрей Стуков, сторонники Партии, депутаты Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа Василий Кнерик и Андрей Терехов.

Они поблагодарили собравшихся за профессионализм, любовь и заботу, чуткость и отзывчивость,  которую ежедневно сотрудники детских садов дарят маленьким жителям,  и пожелали здоровья, любви, благополучия и новых профессиональных успехов.  

«Ваш труд благороден: ежедневно Вы вносите неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, даете им возможность вырасти умными, способными, здоровыми, физически развитыми людьми. Спасибо вам большое за ваш бескорыстный труд, за вашу любовь к детям, за терпение и чуткость», - сказал Андрей Стуков.

Андрей Стуков от имени и по поручению Председателя Законодательного Собрания Камчатского края, Секретаря Камчатского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерия Федоровича Раенко  за многолетний добросовестный труд, и в честь профессионального праздника – Дня воспитателя и всех дошкольных работников  вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Законодательного Собрания Камчатского края воспитателям.

Лидер камчатских сторонников подчеркнул, что ее получили люди, которые внесли значительный вклад в дошкольное образование.

«Спасибо Вам за добросовестный труд, профессионализм и преданность своему делу. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и радости от выполняемой работы, успехов в творческих и профессиональных начинаниях, любви воспитанников, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!», - сказал  Андрей Стуков.

Напомним, что в государственном статусе этот праздник отмечается второй раз, и в этом заслуга камчатских педагогов.

Летом 2015 года на встрече Ирины Яровой с коллективом детского сада «Россияночка» в Петропавловске-Камчатском работники дошкольного учреждения посетовали, что у них нет своего официального профессионального праздника. После этого Яровая подняла данный вопрос на государственном уровне, и 18 апреля 2016 года председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому 27 сентября отныне является государственным праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных работников.

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