Сразу два объекта, благоустроенных в рамках проекта «Городская среда» были приняты в Петропавловске

27.09.2017 18:18:38 (GMT+12)

Сразу два двора по адресам ул. Батарейная,1 «а» и Топоркова, 3, благоустроенных в рамках приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда», были приняты муниципальной комиссией в среду, 27 сентября.



В состав комиссии вошли: заместитель председателя Городской Думы Андрей Воровский, председатель Общественного совета проекта "Городская среда" в Камчатском крае Вадим Батареев, заместитель председателя Комитета по управлению жилищным фондом Николай Кожевников, начальник управления благоустройства Владимир Милько, и.о. руководителя управления дорожного хозяйства Александр Сибирцев, зам.начальника технического отдела управления дорожного хозяйства Нина Телух, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Вячеслав Тетерин, представители управляющих компаний и совета домов.



В процессе приемки придомовых территорий, Андрей Воровский отметил, что жители Петропавловска активно участвуют в проекте «Городская среда» и благодаря этому город преображается. «Сегодня мы приняли сразу два объекта, благоустройство которых было инициировано собственниками жилья. По адресу ул. Батарейная, 1 был заасфальтирован внутридомовой проезд. На ул. Топоркова, 3 совет дома принял решение расширить парковочную зону. Работы подрядчиками выполнены качественно, нареканий нет. Отмечу, что всего в текущем году в рамках проекта «Городская среда» будет благоустроено 35 придомовых территорий», - сказал Андрей Воровский.



Напомним, федеральный приоритетный проект «Комфортная городская среда» стартовал во всех регионах страны весной 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. Проект предполагает работы по ремонту дворовых проездов, освещение дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора, озеленение и т. д.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа