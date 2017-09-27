Инспекторы госпожнадзора проводят рейды по частному сектору

27.09.2017 18:18:37 (GMT+12)

В Петропавловске - Камчатском инспекторы государственного пожарного надзора провели рейд в частном жилом секторе. Рейд проводился совместно с представителями Камчатского краевого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Общероссийского народного фронта и Камчатского центра социальной помощи семье и детям.



Обогрев помещений в частных домах осуществляется, в основном, за счёт печного отопления. С понижением температуры воздуха все больше горожан растапливают печи или включают обогреватели, чтобы в домах было тепло и уютно. Нередко из-за нарушения правил их эксплуатации вспыхивают пожары. Поэтому в ходе рейдов особое внимание инспекторы уделяли разъяснению правил эксплуатации печей, бытовых электронагревательных приборов и электрооборудования.



В частности, инспекторы напоминали людям, что топка печи должна быть выложена только из огнеупорного кирпича. «Однако при длительном обогреве даже огнеупорный кирпич подвержен тепловому разрушению, поэтому максимальное время топки не должно превышать полутора часов, при этом не забывайте, что на сгораемом полу перед печью обязательно должен быть прибит металлический лист размером не менее 50-70 сантиметров», - рассказывали инспекторы государственного пожарного надзора жителям частного сектора.



Особое внимание инспекторы ГПН уделили напоминанию о том, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде недопустимо, так как может привести к пожару.



Детям, которые проживают в деревянных частных домах и которые находились дома во время рейда, сотрудники ГПН рассказали о том, почему опасно играть со спичками, какие меры пожарной безопасности в быту ребята должны соблюдать, на какой номер звонить в случае пожара. Детская шалость с огнем из года в год является одной из наиболее распространенных причин возникновения пожаров и возгораний.



В ходе проведения профилактического мероприятия инспекторы раздали жителям частного сектора памятки о мерах пожарной безопасности в жилом фонде.



Подобные рейды проводятся регулярно и направлены на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности среди населения и принятие мер к сокращению числа пожаров в жилом секторе.



«Мы надеемся, что регулярное проведение профилактических мероприятий позволит стабилизировать обстановку, связанную с пожарами, и главное - не допустить гибели наших земляков», - отметил заместитель начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Камчатскому краю Пётр Долгий.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.