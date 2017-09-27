15-летняя жительница Камчатки Татьяна Чередниченко завоевала бронзовую медаль Кубка мира по кикбоксингу

27.09.2017 18:18:39 (GMT+12)

15-летняя жительница Камчатки Татьяна Чередниченко завоевала бронзовую медаль Кубка мира по кикбоксингу. Также Татьяна привезла домой «серебро» первенства Европы, которое проходило в Македонии.



Накануне победительницу в аэропорту Елизово встречали мама, сестры, а также депутат Городской Думы Сергей Лиманов. Поездка стала возможной благодаря поддержке команды 6-го избирательного округа – депутатов Законодательного Собрания Камчатского края и Городской Думы.



«Мы очень гордимся нашей девочкой, моя дочь Татьяна Чередниченко заняла второе место на первенстве Европы в македонском Скопье и третье место на Кубке мира в Анапе в своей возрастной категории. Постоянно в организации поездки нам помогают тренер Илюшников Евгений Михайлович, а также неоднократно помогали депутаты Законодательного Собрания края Андрей Лиманов, Евгений Ермоленко и теперь уже избранный депутатом Думы Петропавловска-Камчатского Сергей Лиманов. Огромное им человеческое спасибо, потому что мне как многодетной матери, конечно, сложно ребенка отправлять, но, имея такие заслуги, дочери нужно расти и для себя, и для края», – сказала мама спортсменки Надежда Чередниченко.



Сама Таня рассказала, что в Скопье в полуфинале одолела польскую спортсменку, однако в финале проиграла сербке. А в Анапе в полуфинале уступила россиянке, чемпионке страны 2017 года. Теперь Татьяна с нетерпением ждет реванша.

Сергей Лиманов пожелал спортсменке дальнейших побед: «Молодец, продолжай в том же духе. Ты должна понимать, что это общая командная победа, все важны в этой работе – и тренер, и твои спарринг-партнеры, и поддержка родителей. Но в итоге, это не только твоя победа, это победа всего края и страны в целом. И благодаря тебе и таким спортсменам как ты, растет престиж и России и Камчатского края», – сказал Лиманов.

Добавим, что в Анапе в соревнованиях на Кубок мира принимали участие 900 спортсменов из 12 стран.

