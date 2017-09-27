В 2017 году заповедные территории посетили более девяти тысяч человек

27.09.2017 17:16:46 (GMT+12)
В Международный день туризма, который ежегодно отмечается 27 сентября, в Кроноцком заповеднике подвели итоги туристического сезона. Общее число посетителей заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника составило 9130 человек, треть из них – граждане иностранных государств.
Самыми популярными среди российских и иностранных туристов остаются Курильское озеро в Южно-Камчатском федеральном заказнике, Долина гейзеров и кальдера вулкана Узон в Кроноцком заповеднике. Стабильно и соотношение числа посетителей из разных стран. Больше всего гостей ежегодно прибывает из Китая, на втором месте граждане Германии, на третьем – Франции. Для снижения антропогенной нагрузки на уникальные природные объекты, которые традиционно посещает максимальное количество гостей из российских регионов и зарубежных государств, на заповедных территориях развиваются новые туристические направления.
"Уже апробированы пешие и лодочные познавательные маршруты в Центральной части Кроноцкого заповедника. Путешественники смогут пройти по живописной тундре, побережью Кроноцкого озера и одноимённой реки, полюбоваться Кроноцким вулканом и лиственничными лесами, увидеть диких животных в естественной среде обитания". – отметил Роман Корчигин, заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".
В настоящее время специалисты также разрабатывают программу развития научного экспедиционного туризма в заповедных акваториях, включая такие популярные во всём мире направления, как наблюдения за китами и птицами – вейлвотчинг и бёрдвотчинг.
Для устойчивого развития экологического туризма на заповедных территориях ежегодно повышается качество предоставляемых услуг и безопасность посетителей, ведётся работа по информационному насыщению маршрутов и вовлечению посетителей в дело охраны природы.
В 2017 году допуск к самостоятельному проведению экскурсий в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике получили 38 гидов из туристических компаний Камчатского края, способных стать настоящими проводниками в мир дикой природы. Для того, чтобы уникальные природные объекты могли принять большое количество посетителей без ущерба хрупким экосистемам, в экскурсионных зонах совершенствуется инфраструктура.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Кроноцком заповеднике.
ФОТО: "Туристы у гейзера Большой". Тихон Шпиленок.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+