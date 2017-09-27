В 2017 году заповедные территории посетили более девяти тысяч человек

27.09.2017 17:16:46 (GMT+12)

В Международный день туризма, который ежегодно отмечается 27 сентября, в Кроноцком заповеднике подвели итоги туристического сезона. Общее число посетителей заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника составило 9130 человек, треть из них – граждане иностранных государств.



Самыми популярными среди российских и иностранных туристов остаются Курильское озеро в Южно-Камчатском федеральном заказнике, Долина гейзеров и кальдера вулкана Узон в Кроноцком заповеднике. Стабильно и соотношение числа посетителей из разных стран. Больше всего гостей ежегодно прибывает из Китая, на втором месте граждане Германии, на третьем – Франции. Для снижения антропогенной нагрузки на уникальные природные объекты, которые традиционно посещает максимальное количество гостей из российских регионов и зарубежных государств, на заповедных территориях развиваются новые туристические направления.



"Уже апробированы пешие и лодочные познавательные маршруты в Центральной части Кроноцкого заповедника. Путешественники смогут пройти по живописной тундре, побережью Кроноцкого озера и одноимённой реки, полюбоваться Кроноцким вулканом и лиственничными лесами, увидеть диких животных в естественной среде обитания". – отметил Роман Корчигин, заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".



В настоящее время специалисты также разрабатывают программу развития научного экспедиционного туризма в заповедных акваториях, включая такие популярные во всём мире направления, как наблюдения за китами и птицами – вейлвотчинг и бёрдвотчинг.



Для устойчивого развития экологического туризма на заповедных территориях ежегодно повышается качество предоставляемых услуг и безопасность посетителей, ведётся работа по информационному насыщению маршрутов и вовлечению посетителей в дело охраны природы.



В 2017 году допуск к самостоятельному проведению экскурсий в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике получили 38 гидов из туристических компаний Камчатского края, способных стать настоящими проводниками в мир дикой природы. Для того, чтобы уникальные природные объекты могли принять большое количество посетителей без ущерба хрупким экосистемам, в экскурсионных зонах совершенствуется инфраструктура.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Кроноцком заповеднике.



ФОТО: "Туристы у гейзера Большой". Тихон Шпиленок.