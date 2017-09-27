Объем вылова тихоокеанских лососей выше показателей 2015 года на 49 376 тонн

27.09.2017 18:18:39 (GMT+12)

По состоянию на 25 сентября лососевая путина в Камчатском крае на морских РПУ завершена с 13 сентября, на речных РПУ – с 22 сентября для всех видов рыболовства, за исключением любительского и спортивного.



По состоянию на 24 сентября вылов составляет 241 323 тонны, освоение — 83,6% от объёма возможного вылова в 288 749 тонн. Объем вылова выше показателей 2015 года на 49 376 тонн (в 2015 году – 191 947 тонн).



Основные объекты добычи: горбуша – 68,2%, нерка – 16,6%, кета – 12,4%, кижуч – 2,7%. Всего на Восточном побережье работало 277 РПУ (из 289), вылов – 186 717 тонн; на Западном побережье работало 250 РПУ (из 260), вылов – 49 992 тонны.



Объемы добычи (вылова) на Западном побережье Камчатки ниже аналогичных показателей 2015 года (–18016 тонн). Основное отставание по кете (–13075 тонн), по нерке (–7398 тонн) и по кижучу (–4913 тонн). Значительное превышение показателей вылова наблюдается по горбуше (+7371 тонну).



В Чукотском АО вылов тихоокеанских лососей – 2369,915 тонны (за неделю +0,351 тонны). По состоянию на 2409.2017 выдано 40 разрешений на добычу (вылов) тихоокеанских лососей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Северо-Восточного ТУ Росрыболовства.

