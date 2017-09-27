Камчатка, 27 сентября: итоги дня

27.09.2017 18:03:11 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Заповедные территории Камчатки в этом году посетило почти на 700 туристов меньше.



Насильника-рецидивиста поймали в Петропавловске-Камчатском.



Рыбаки Камчатки за путину выловили более 240 тыс. тонн лосося.



Жительница Камчатки попала под статью за разгром в съемной квартире.



Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек в районе бухты Малой Саранной.



Почти полтора центнера рыбы изъяла рыбоохрана у браконьеров в Елизовском районе.



На Камчатке пересмотрят категории студентов, имеющих право на льготные проездные.



Три памятника отреставрируют в Петропавловске.



Новый зам появился у сити-менеджера столицы Камчатки.



Суд вынес приговор приезжему из Иркутска, поджёгшему людей в общежитии рыбзавода.



Житель Камчатки задержан при попытке продать наркотики.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



В районе Краевой больницы загорелась линия электропередачи.



В Петропавловске на женщину напал вооруженный маньяк.



В Петропавловске-Камчатском стартовал отопительный сезон.



До конца года в Петропавловске планируют отреставрировать три памятника.



Девушка после ссоры с возлюбленным разнесла съемную квартиру на Горизонте.



Безработный из Петропавловска заживо сжег двух мужчин в охотничьем домике.



Власти предлагают вводить санкции к «мамашам», которые отказываются от прививок.



На Камчатке пытаются вернуть студентам льготы, которых их лишили депутаты от «Единой России».



В единственном зоопарке Камчатки построили новый дом для птиц.



Житель села Соболево пришел в полицию с гладкоствольным ружьем.



Камчатцев приглашают на фестиваль классической музыки.



С Камчатки в Приморье вывезли 12 блоков реакторных отсеков атомных подлодок.



Житель Петропавловска попался на продаже гашиша своему знакомому.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Камчатские артисты стали лауреатами международного фестиваля имени Вампилова.

В Иркутске зрителям были представлены спектакли «Саня, Ваня, с ними Римас» и «Собаки».



Всемирный день туризма отмечают сегодня на Камчатке. ителей края с этим праздником поздравила Марина Анищенко.



Житель Петропавловска пытался склонить женщину к интиму с помощью ножа. Он приставил оружие к подбородку прохожей и повёл её к себе домой.



Камчатские студенты сразились в краевой Спартакиаде молодёжи. Состязания вошли в зачёт комплекса ГТО.



Объем вылова тихоокеанских лососей на Камчатке почти на 50 тысяч тонн больше, чем в 2015 году. Освоено больше 80% лимита.



Ссора с парнем обойдётся жительнице Камчатки в 200 тысяч рублей. На девушку завели уголовное дело.



Марафон «Камчатка – NEW LIFE» стартовал в Петропавловске и Вилючинске. Подведение итогов состоится 29 сентября.



На Камчатке двое мужчин, кости которых нашли в сгоревшем здании, были убиты. Обстоятельства их смерти расследуют следователи СКР.



Рашид Шамоян представит интересы Камчатки в совете при Госдуме РФ. Новый экспертный совет будет решать вопросы развития Дальнего Востока.



Ирина Яровая внесла проект федерального закона, инициированного Валерием Раенко. Депутаты рассмотрят его на осенней сессии Госдумы.



13 месторождений полезных ископаемых на Дальнем Востоке ждут инвесторов. В частности, для разработки Крутогоровского каменноугольного месторождения на Камчатке нужно 25 миллиардов рублей.

