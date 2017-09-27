Обзор газеты "Камчатское время" за 27 сентября 2017 года

27.09.2017 12:50:34 (GMT+12)
НОВЫЙ СЕЗОН ЗАКСОБРАНИЯ СТАРТОВАЛ С НАСЫЩЕННОЙ СЕССИИ.
ДАЁШЬ НОВЫЙ МОСТ! В Камчатском крае открыто движение автотранспорта по новому мосту через реку Кирганик.
ЛУЧШИЙ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. Подведены итоги партийного конкурса.
ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО! Праздничные мероприятия, приуроченные ко дню образования ЗАТО г. Вилючинск прошли в минувшую субботу.
БЬЮТСЯ МУЖЧИНЫ, СТРАДАЮТ ЖЕНЩИНЫ...
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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