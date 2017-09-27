В Коряках сегодня

27.09.2017 12:46:46 (GMT+12)

В Коряках сегодня переменчивая какая-то погода, то Солнышко выглянет, то вновь всё небо затянет, и тогда начинает идти мелкий дождь со слабым восточным ветром.



Всем хорошей среды и настроения!



Фото: Максим БОДА.