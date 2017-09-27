Камчатский гороскоп, 28 сентября

27.09.2017 12:04:53 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:
Сегодня немного прагматизма не помешает в личных отношениях. Рутинный труд будет в радость, если есть возможность контролировать ход дела и видеть наглядный результат усилий. День удачен для выполнения повседневных обязанностей. Обстоятельства могут вынудить провести больше времени в офисе, гараже, мастерской, поликлинике, другом специализированном помещении. Пригодятся управленческие навыки, понимание технологии, прикладные знания и умения. Возможны успехи в сфере услуг, в области техники, медицины. Хорошо пойдут ремонтные и реставрационные мероприятия, производственные процессы, ювелирная ручная работа.
Опасное место для водителей и пешеходов — улица Красинцев.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Пономарева, Некрасова, Туристического проезда, районов КП — 5 км, (в краевом центре), Беринга (в Елизове), п. Усть-Камчатск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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