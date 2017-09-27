Активисты ОНФ призвали законодателей Петропавловска-Камчатского вернуть льготные проездные для студентов

27.09.2017 11:54:01 (GMT+12)

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае направили обращение председателю думы Петропавловск-Камчатского городского округа с требованием вернуть студентам право льготного проезда в общественном транспорте.



В отделениях почтовой связи Петропавловска-Камчатского 25 сентября появились объявления о том, что льготные проездные билеты по цене 500 руб. доступны лишь студентам, имеющим право на получение государственной социальной стипендии. По информации, полученной из высших и средних специальных учебных заведений города, это совсем небольшая часть, до 25%, от общего числа обучающихся в учреждениях. Для всех остальных студентов стоимость проездного билета составляет, как и для взрослого работающего населения, 1005 руб. Основанием для нововведения стало решение думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28 августа 2017 г. №594-нд, принятое, по мнению активистов ОНФ, без оценки реального положения дел.



«Уже вчера в наш адрес стали поступать многочисленные жалобы от студентов. В социальных сетях развернулась кампания по сбору подписей за отмену данного решения», – рассказал представитель регионального отделения ОНФ в Камчатском крае Георгий Емелин.



Он отметил, что влияние данной инициативы на качество жизни молодых людей изучено не было. В противном случае законодатели смогли бы увидеть, что с отменой льготного проезда положение многих студентов ухудшится.

«Учащаяся молодежь никогда не отличалась материальным благополучием, для некоторых ее представителей, в первую очередь это касается малоимущих и иногородних студентов, увеличение платы за проезд может быть критично. Особенно, если учесть размер стипендии, который на сегодняшний день составляет от 1,5 до 3 тыс. руб. в месяц», – отметил активист ОНФ.



Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко в социальных сетях объяснил принятие данной меры необходимостью перераспределить расходы бюджета между различными категориями льготников. Так, школьникам увеличили льготный тариф с 9 до 12 месяцев (ранее в летний период льгота не действовала), при этом объем льгот студентам сократился. Чиновник согласился, что при выработке концепции интересы всех заинтересованных сторон учтены не были. Он пообещал, что 4 октября на очередной сессии думы Петропавловска-Камчатского городского округа инициирует повторное рассмотрение данного вопроса.



В своем обращении активисты Народного фронта призвали законодателей Петропавловска-Камчатского рассмотреть возможность изменения принятого решения в пользу студентов.



«На наш взгляд, не стоит искать выход из положения в отмене льгот для школьников, как это предлагают сделать некоторые пользователи социальных сетей. В удаленных пригородных поселках наличие круглогодичных проездных необходимо, так как для местных ребятишек в летний период это единственная возможность выбраться в город и найти для себя полезную занятость», – добавил Емелин.

Впредь он предложил депутатам взвешенно подходить к принятию решений, от которых зависит благополучие граждан.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в региональном штабе ОНФ в Камчатском крае.