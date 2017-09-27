Около 144 кг незаконно добытой рыбы изъято у браконьеров в Елизовском районе

27.09.2017 11:54:01 (GMT+12)

25 сентября в устье реки Вилюча Елизовкого района, инспекторской группой Северо-Восточного ТУ Росрыболовства задержана группа браконьеров.



Двое граждан к моменту задержания успели добыть 36 экземпляров лососей (кижуч и кета). Кроме рыбы инспекторы изъяли у нарушителей 3 жилковые сети, катер «Yamaha» и руль-мотор «Yamaha-300».



Материалы по делу будут переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Северо-Восточного ТУ Росрыболовства.

