Около 144 кг незаконно добытой рыбы изъято у браконьеров в Елизовском районе

27.09.2017 11:54:01 (GMT+12)
25 сентября в устье реки Вилюча Елизовкого района, инспекторской группой Северо-Восточного ТУ Росрыболовства задержана группа браконьеров.
Двое граждан к моменту задержания успели добыть 36 экземпляров лососей (кижуч и кета). Кроме рыбы инспекторы изъяли у нарушителей 3 жилковые сети, катер «Yamaha» и руль-мотор «Yamaha-300».
Материалы по делу будут переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Северо-Восточного ТУ Росрыболовства.
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