Ирина Яровая внесла проект федерального закона, инициированного Валерием Раенко

27.09.2017 11:54:00 (GMT+12)

Законопроект, усиливающий контроль за использованием бюджетных средств на региональном и местном уровнях и актуализирующий вопрос ответственности за нарушения, допущенные при расходовании бюджетных средств, внесен сегодня в Государственную Думу вице-спикером Ириной Яровой. Согласно документу, предлагается установить право муниципалитетов делегировать полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на региональный уровень.



«В первую очередь, законопроект направлен на повышение качества аудита, потому что передача полномочий с муниципального на региональный уровень – это возможность привлечь максимально профессионально подготовленных специалистов по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на местном уровне», - пояснила автор законопроекта. «Кроме того, это позволит исключить формальный подход и избыточные траты муниципального бюджета на содержание контрольных органов. Что особо актуально для удалённых и малонаселенных муниципалитетов», - добавила она.



Законопроектом так же вводится обязательная процедура информирования правоохранителями региональных законодателей о результатах доследственных проверок и принятых решениях по материалам, переданным контрольно-счетным органом субъекта РФ. Данное правило уже действует на федеральном уровне.



«Это означает, что по всем материалам, по которым будет проводиться доследственная проверка, будет осуществлен дополнительный не только парламентский, но и публичный контроль, потому как деятельность органов законодательной власти носит публичный характер. Что особенно важно, мы актуализируем вопрос ответственности за нарушения, допущенные при расходовании бюджетных средств. Полагаю, что для регионов и муниципалитетов вопрос эффективного использования бюджетных средств – вопрос номер один, который требует ответственного и пристального внимания»,- прокомментировала Ирина Яровая.



Автор законопроекта добавила, что он разработан в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации по итогам состоявшейся 24 апреля 2017 года встречи членов Совета законодателей с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и поддержан фракцией «Единая Россия». О существующих пробелах в контрольном законодательстве главе государства тогда доложил председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко. По его словам, эффективность контрольно-счетной деятельности будет повышена, если наладить обратную связь между правоохранительными и контрольно-счетными органами. Это касается обязательного информирования правоохранителями по результатам проверок материалов, направленных им со стороны КСП. Кроме того, Раенко предложил сделать обязательными отчеты территориальных подразделений федеральных органов перед парламентами о состоянии дел в ведущих отраслях, а также обозначил еще один пробел.



«Это проблема малочисленных муниципальных образований. Бюджетным кодексом закреплено, что внешний финансовый контроль в муниципалитетах должны осуществлять только муниципальные контрольно-счетные органы. По примеру нашей Камчатки и многих северных территорий, есть муниципальные образования, где проживают несколько сотен человек. Есть ли смысл создавать там контрольно-счетный орган, да и из кого? Поэтому предлагаем дать на выбор муниципалитету: или сами они будут осуществлять финансовый контроль, или передадут полномочия на уровень субъекта счетной палате региона. Последний вариант будет эффективней и принесет больше пользы», – сказал Раенко.



В свою очередь, Владимир Путин поддержал предложения руководителя камчатского парламента. «Первые два вопроса совершенно точно можно и нужно реализовывать. Это касается информирования правоохранительными органами тех контрольных инстанций, которые им посылают материалы. Они должны знать, что происходит, это естественно. И второе предложение тоже правильное. Третье тоже, наверное, надо проработать – это конкретный вопрос распределения компетенций», – сказал глава государства.



Добавлю, что закон, по которому федеральные органы власти в регионах обязаны выступать в региональных парламентах по состоянию ел в отраслях народного хозяйства уже внесен руководителями обеих палат Федерального Собрания и будет рассматриваться на осенней сессии.