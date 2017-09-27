Камчатский сайт стал финалистом федерального конкурса

27.09.2017 11:54:01 (GMT+12)
Единый информационный портал культуры Камчатского края стал финалистом межрегионального конкурса среди лучших информационных решений. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«Конкурс состоялся в рамках V Всероссийского форума региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT.2017", который прошёл 19 – 20 сентября в Ярославле. По итогам очной защиты, камчатский сайт занял почетное 4 место в номинации IT в сфере культуры и туризма, будучи достойно представленным среди таких проектов как "Виртуальная экскурсия по Богородицкому музею-дворцу и парку", "Интерактивный картографический проект" и ГИС "Госархивы СПб"», - сказали в министерстве.
Как отметили представители делегации Камчатского края, участие в мероприятии дало не только возможность продемонстрировать свои достижения, но и в общении с коллегами почерпнуть новые идеи и технические решения, которые можно будет применить в регионе.
Всероссийский форум региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2017» — самое представительное в России событие, посвященное практическим аспектам использования современных информационных технологий в региональном и муниципальном управлении. В число экспертов форума вошли руководители IT-министерств и комитетов из более чем 50 субъектов РФ, представители отечественных IT-компаний, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, научного сообщества. Форум «ПРОФ-IT» поводится ежегодно в столице одного из регионов РФ.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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