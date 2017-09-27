Задолженность по заработной плате перед работникам предприятий Камчатки снизилась на 4 млн рублей

27.09.2017 11:54:01 (GMT+12)

Задолженность по заработной плате, уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды обсудили на очередном заседании межведомственной комиссии, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Владимира Пригорнева.



В ходе обсуждения было отмечено, что задолженность по заработной плате в регионе снизилась на 4 млн рублей по сравнению с прошлым месяцем текущего года.



«По данным на 1 сентября, задолженность по зарплате в крае составила 23 млн 665 тысяч рублей. Необходимо отметить, что на отчётную дату в учреждениях бюджетной сферы деятельности долги по зарплате отсутствуют, эта ситуация у нас на особом контроле», - отметила в своём докладе министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.



В ходе заседания была рассмотрена ситуация с задолженностью по выплате заработной платы в МУП «Автодор» (4,6 млн), ГУП ПО «Камчатоленпром» (3,5 млн) и ГУП «Камчатское краевое БТИ» (1 млн). С соответствующими докладами выступили представители исполнительной власти региона и руководители данных организаций. По итогам обсуждений ответственным лицам дан ряд поручений по принятию мер по ликвидации сложившейся задолженности и недопущению её дальнейшего роста.



Кроме того было отмечено, что помимо официальной, в крае фиксируется и латентная задолженность. К наиболее крупным предприятиям-должникам относится ОАО «Петропавловская судоверфь» - 29 млн рублей перед 261 работником и ООО «Пымта» - 18,3 млн рублей перед 145 работниками.



По итогам заседания межведомственной комиссии, организациям-должникам были установлены конкретные сроки погашения задолженности по заработной плате.



Напомним, что в крае продолжает действовать телефон «горячей линии» по вопросам своевременной оплаты труда – 8 (4152) 234-911.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.