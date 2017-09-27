В Камчатском крае стартовал танцевально-спортивный марафон «Камчатка – NEW LIFE»

27.09.2017 11:54:05 (GMT+12)
В Камчатском крае проходит танцевально-спортивный марафон «Камчатка – NEW LIFE». Он посвящён Международному торжественному сбору «Единый час духовности «Голубь мира». Об этом рассказали в региональном министерстве образования и молодёжной политики.
«Мероприятие стартовало 25 сентября. В этот день более 400 ребят из краевого центра продемонстрировали свои танцевальные способности, и зарядились позитивной энергией. Также в рамках марафона свои яркие и зажигательные номера представили творческие коллективы региона», - сообщили в министерстве.
Там отметили, что также марафон прошёл в Вилючинске, где обучающиеся приняли участие в спортивно-танцевальном флешмобе. Добавим, что сегодня 27 сентября эстафету марафона примет Елизово. На территории городского парка «Сказка» школьники представят различные танцевальные номера. Начала в 15:00.
Закрытие марафона и подведение итогов состоится на главной площади краевого центра, 29 сентября в 16:00.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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